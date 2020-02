Borderlands 3 arrivera sur Steam le 13 mars, accompagné peu après du deuxième DLC

Borderlands 3 s'enrichit et s'ouvre à plus de joueurs

Un nouveau DLC plein d'amour

Source : Gearbox

Il est notamment question de l'arrivée du jeu sur Steam le 13 mars, ou encore qu'un nouveau DLC débarquera également le 26 du même mois.C'en est bientôt fini des six mois d'exclusivité de l'Epic Games Store pour. Le FPS loufoque et décomplexé signé Gearbox, également disponible sur PS4 et Xbox One depuis septembre dernier, sortira en effet sur Steam dès le 13 mars prochain. Malgré les bons résultats de fréquentation annoncés par le studio après sa stratégie d'exclusivité, cela devrait sans nul doute offrir un arrivage de nouveaux joueurs significatif pour ce troisième opus de la franchise.On notera d'ailleurs que sur PCsera compatible,et permettra ainsi aux joueurs sur Steam et l'Epic Games Store de jouer ensemble. Pour s'envoyer des armes d'une plateforme à l'autre en revanche, il faudra patienter quelques semaines après la sortie pour une mise à jour qui devrait étendre les possibilités de cette compatibilité.Ensuite, le 26 mars plus exactement, sortira sur toutes les plateformes le deuxième DLC scénarisé (sur quatre) du jeu. Sobrement baptisé, celui-ci arrive après. Comme d'habitude, si vous possédez le, pas besoin de repasser à la caisse pour ce DLC, probablement facturé comme le précédent à 14,99 euros.Comme son nom l'indique, ce contenu additionnel proposera de vivre l'union du célèbre chasseur Hammerlock à Wainwright, qui aura lieu sur la planète gelée et bien évidemment hostile de Xylourgos. Quoi de plus romantique que de faire cela sous la carcasse d'un vieux monstre ? Les joueurs deapprécieront également d'apprendre le retour de la Mécromancienne Gaige pour organiser ce mariage. Bien entendu, de nouveaux ennemis et du nouvel équipement vous attendent.Enfin, Gearbox fait également le point sur les futures mises à jour gratuites de printemps pour son titre. Il sera notamment question d'une refonte gratuite duavec le Mode Chaos 2.0 en avril, avec notamment de nouveaux modificateurs ou encore de la possibilité de changer son niveau de chaos via le système ECHO. Ensuite, toujours en avril, arrivera un événement saisonnier baptisé « Revanche des cartels » où il faudra... éliminer des membres du cartel dans toute la galaxie. Enfin, en mai, un nouveau défi de fin de jeu centré sur les Gardiens sera proposé, toujours gratuitement.