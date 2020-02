Stardew Valley : une mise à jour est dans les cartons !

© Eric Barone

Une mise à jour pas encore détaillée

Source : TechRaptor

Véritable phénomène disponible sur presque tous les supports,est un jeu extrêmement addictif dans lequel le joueur doit s'occuper de sa ferme. En plus des activités agricoles, notre personnage peut sympathiser avec les habitants du village voisin et s'occuper en pêchant ou en explorant des mines.Ainsi, le créateur du jeu a déclaré que la mise à jour 1.5 est actuellement en développement et qu'elle sera déployée très bientôt. Hélas, nous ne connaissons pas encore le contenu qu'elle proposera. Précisons que le patch 1.4 est téléchargeable depuis quelques jours seulement pour la version iOS.Eric Barone a également précisé qu'aucun DLC payant n'est prévu. Enfin, quelques petites déceptions pour finir puisque le créateur déclaré qu'il n'y aura pas de mode coopératif en écran partagé pour des raisons techniques. De plus, la version PS Vita ne recevra plus aucune mise à jour car les patchs demandent plus de ressources pour que le jeu puisse tourner normalement. La console portable de Sony n'est visiblement pas assez puissante pour encaisser le choc.