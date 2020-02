GRID et Steamworld a l'honneur sur Stadia au mois de mars

© Stadia

Stadia fait vrombir GRID

Source : Stadia

Aujourd'hui, Stadia ne fait néanmoins que dérouler son calendrier et annonce les jeux qui seront « offerts » aux abonnés Stadia Pro au mois de mars.En tête d'affiche le mois prochain : GRID, le jeu de courses sorti en octobre dernier ( notre test ici ), qui devient par ailleurs le tout premier de sa catégorie à rejoindre le catalogue Stadia.Pour l'accompagner, ce sont SteamWorld Dig 2 et SteamWorlrd Quest qui sortiront de terre le 1er mars prochain. Notez que SteaWorld Dig premier du nom et SteamWorld Heist rejoignent également le catalogue, mais ne seront pas offerts aux abonnés Stadia.Enfin, c'est aujourd'hui que Stadia accueille Spitlings, la deuxième exclusivité temporaire de la plate-forme après Gylt. Ce jeu d'arcade « hardcore » à quatre joueurs verra de petits monstres s'affronter dans des environnements variés. Comptez 14,99€.