Black Mesa : le remake de Half-Life sera disponible le 5 mars

Un Half-Life « Remake », juste avant Alyx

Source : Engadget

Le mois de mars risque d'être particulièrement riche en émotions pour les fans de la saga. Ces derniers pourront effectivement profiter non seulement de l'épisode VR Alyx, le 23 , mais auront aussi le plaisir de découvrirdès le 5 mars.Pour rappel,se veut une refonte complète du premier, un projet qui a été lancé... En 2004. Disponible ensur Steam depuis mai 2015, le jeu sera donc proposé en version 1.0 à compter de ce 5 mars 2020.Un remake signé, qui sera affiché sur la plateforme de Valve au tarif de 17,99 euros et qui bénéficie, en plus d'un look remis au goût du jour, d'une nouvelle bande-son, de doublages et dialogues inédits, et d'un mode multijoueurs. L'occasion de rappeler que les opus originaux sont actuellement gratuits sur Steam