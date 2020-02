La bêta de Bleeding Edge démarre ce week-end sur Xbox One et Windows 10

© Microsoft

Tant pis pour la Saint-Valentin

est un titre exclusivement jouable en multijoueurs. Des équipes de quatre s'affrontent dans une arène et le but est bien évidemment de réaliser un maximum de kills. Le jeu propose de contrôler plusieurs personnages et chacun possède ses propres capacités. Ce jeu peut être considéré comme un Overwatch-like jouable à la troisième personne.À partir de ce vendredi 14 février à 19h et jusqu'au 17 février à 9h, la bêta fermée desera accessible. Pour y participer, il faut avoir précommandé le jeu ou bien être abonné au Xbox Game Pass . Pensez à télécharger l'application Xbox sur Windows 10 pour y jouer sur PC. Pour ce qui est de la version Xbox One, il suffit de se rendre dans l'onglet Xbox Game Pass.Les participants auront droit à quelques bonus en guise de remerciement. Il s'agira de trois skins, d'un hoverboard, d'un pack d'autocollants et de trois provocations supplémentaires. Un système de parade a également été introduit dans le gameplay. Enfin, une seconde bêta aura lieu le 13 mars prochain.sortira sur Xbox One et PC (Steam et Microsoft Store) le 24 mars 2020. Le jeu sera inclus dans le catalogue du Xbox Game Pass dès sa sortie.