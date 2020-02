System Shock 3 : le développement interrompu par une avalanche de départs

Seul sur le pont, en pleine tempête

Une coquille vide

Source : VideoGameChronicles

Son avenir semble désormais pour le moins incertain.Sorti en 1994, le premierfit sensation en son temps en faisant converger FPS et jeu de rôle, le tout au fil d'une progression non-linéaire et dans un univers de science-fiction sombre et adulte. Pensé par un prestigieux quatuor - Warren Spector, Paul Neurath, Doug Church et Austin Grossman -fut conceptualisé comme un «» par ces derniers, ou «» en français. Il eût droit à une suite,, en 1999, mais la licence était par la suite restée en sommeil jusqu'à l'annonce du développement d'un troisième volet en 2015.Chapeauté par l'éditeur Starbreeze et développé par le studio OtherSide Entertainment, fondé par Paul Neurath, ce troisième volet tant attendu est aujourd'hui dans la tourmente. Les ennuis ont commencé à l'annonce, en mai 2019, des problèmes d'ordre financier dans lesquels l'éditeur Starbreeze se trouvait embourbé et pour la résolution desquels il cherchait un nouvel investisseur.Accusant de lourdes pertes, l'éditeur suédois s'était lancé dans une restructuration d'envergure pour se recentrer sur ses licences phares. Conséquence de cette décision, les droits d'édition deavaient été revendus à son développeur, OtherSide, qui devait alors assumer l'entière responsabilité du jeu, de sa conception à son édition.Malheureusement, pareille responsabilité était difficilement tenable pour le studio. C'est ce qu'ont révélé ces dernières semaines des témoignages concordants et émanant de plusieurs anciens employés du studio, depuis partis vers d'autres horizons. Déjà en décembre 2019, Sam Luangkhot l'ancien community manager de OtherSide révélait que des licenciements avaient eu lieu au sein du studio et déclarait : «». L'ancien employé citait un témoignage anonyme d'un développeur, authentifié par ses soins, pour appuyer ses dires.Celui-ci déclarait : «». Puis de poursuivre : «».Ces cinq derniers mois, une douzaine de développeurs clés ont mis à jour leurs profils Linkedin, annonçant avoir quitté le navire. Et selon nos confrères decitant une source préférant rester dans l'anonymat, il semblerait que l'ensemble de l'équipe ne soit désormais plus employée par le studio et que le développement du jeu soit tout simplement interrompu. Aucune annonce officielle n'a encore été faite mais nul doute que celle-ci ne devrait malheureusement plus tarder. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite des événements.