Un nouveau trailer pour Atomic Heart, un FPS russe prometteur

Mother Russia lives

Source : RPS

Un nouveaudiffusé aujourd'hui par son développeur, Mundfish, laisse penser qu'une sortie cette année est tout à fait envisageable.C'est par l'entremise de nos confrères américains d'que Mundfish diffuse aujourd'hui un nouveaupour, après avoir dévoilé il y a à peine quelque jours une belle séquence de gameplay d'une dizaine de minutes . Sous ses faux airs de FPS pur jus,est présenté par ses développeurs comme un Action-RPG déployant un récit uchronique dans une URSS futuriste, telle qu'elle aurait pu se développer si sa puissance avait perduré.Dans la droite lignée d'un, l'univers fait se côtoyer des cyborgs inquiétants et autres robots aux designs biomimétiques, le tout dans une ambiance rétro-futuriste servie par une architecture qui s'annonce du plus bel effet.Pour servir cette direction artistique prometteuse, Mundfish semble avoir bien peaufiné la réalisation de son titre. À noter d'ailleurs ques'appuiera sur la technologie DirectX Raytracing pour un rendu toujours plus photoréaliste sur PC - à condition bien sûr que votre machine embarque une carte graphique adaptée.Reste maintenant à attendre qu'une date de sortie soit bientôt annoncée par Mundfish, ce que l'on peut raisonnablement espérer à en juger par ce nouveau coup de projecteur sur son titre.