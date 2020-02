Sony annonce la fermeture de son studio spécialisé dans la VR

La VR en prend un gros coup

En effet, le site GamesIndustry.biz nous apprend que la marque nippone a décidé de fermer son studio basé à Manchester, en Angleterre. Cette décision a été prise dans le but «» de Sony Interactive Entertainment (SIE). Malheureusement, l'ensemble du personnel de cette structure a été licencié.Ce studio fondé en 2015 n'est pas connu du grand public. Il y a bien une raison à cela, c'est qu'il n'a sorti aucun jeu. Cette équipe travaillait sur un projet non annoncé à destination du PlayStation VR . La marque japonaise serait-elle moins emballée à l'idée d'exploiter la réalité virtuelle à l'avenir ? Il est trop tôt pour le dire...Le Royaume-Uni est un territoire privilégié par SIE lorsqu'il s'agit de faire des économies. En août 2012, la multinationale annonçait la fermeture de Studio Liverpool (). Il sera suivi par Evolution Studios () en 2016 et Guerrilla Cambridge (...) l'année suivante. Seuls Media Molecule et SIE London Studio sont encore en activité outre-Manche.