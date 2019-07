Un brevet laisse entendre que Sony envisagerait un nouveau PlayStation VR autonome pour la PS5

© Sony

Un PlayStation VR autonome et pourvu d'eye tracking

Lire aussi :

Test Oculus Quest : la réalité virtuelle bluffante et accessible



© USPTO

Une nouvelle méthode de rendu graphique

Source : Inverse

Si l'on en croit les récents brevets ayant fait leur apparition en ligne,ne lésine pas sur les moyens avec cede nouvelle génération.Repérés par, ces brevets signésdonnent à voir un nouveauqui, à la différence dusorti en 2016, serait totalement autonome et donc dépourvu de câbles.Bardé de capteurs, ce nouveauserait aussi capable deet, en plus, de. Finalité ? Réduire le motion sickness, et rendre la technologie plus accessible aux novices.D'après des informations déjà révélées il y a quelques semaines, le futur casque de réalité virtuelle de Sony- soit 120° supplémentaires par rapport au modèle actuel !Alors que l'on ignore précisément comment fonctionneront de concert ce nouveau casque et la future, les brevets cités ici abordent aussi une nouvelle technique de rendu graphique susceptible de changer la donne en matière d'allocation des ressources.Baptisée « foveated rendering », cette méthode de rendu a pour objectif de réduire les temps de chargement assumés par le GPU (l'une des grandes promesses de la future console de Sony). Ce faisant, la carte graphique se concentre sur les éléments graphiques les plus « importants » de l'image (ceux que l'on est le plus susceptibles de regarder), et dégrade - du moins partiellement - ceux présents dans notre regard périphérique.Nous sommes très curieux du fonctionnement d'une telle technologie avec un casque que l'on présente comme. De nombreuses autres interrogations persistent aussi, et notamment celle concernant le tarif de 250$ jusqu'ici avancé pour ce casque - ce qui nous paraît hautement improbable au vu de ses spécificités techniques. Pour rappel, les'échangeait à sa sortie contre 399€. Un montant auquel il fallait rajouter la PlayStation Camera et une paire de PlayStation Move., année pendant laquelle Sony prévoit de lancer sur le marché sa prochaine console de salon.