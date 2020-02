Aux US, bientôt des hôtels Atari dotés de salles de jeux et de studio pour les événements e-sport

Une chaîne d'hôtels gaming

Un premier Hôtel Atari en 2020

Source : The Verge

Il s'est ainsi associé à différents groupes, pour la conception de huit hôtels de sous marque Atari aux Etats-Unis.Atari annonce en effet avoir signé un contrat de licence avec True North Studio, promoteur immobilier américain, et GSD Group, dans le but de développer pas moins de huit hôtels dans huit villes aux Etats-Unis.Evidemment, les hôtels Atari vont proposer des espaces communs prenant en compte les dernières tendances hôtelières, tout en prenant le soin de se focaliser sur l'univers des jeux vidéo et plus particulièrement les titres signés Atari.Chaque hôtel proposera ainsi une salle de jeux en ligne, un terrain de jeux au couleurs d'Atari, sans oublier les traditionnelles salles de réunion, des espaces de coworking, une cuisine, un bar, une boulangerie, un cinéma, une salle de sport...La construction du premier hôtel démarrera en 2020, à proximité du premier campus universitaire « Woz U », créé en 2017 dans la banlieue de Phoenix (Arizona) par Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Les autres hôtels Atari seront situés à Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix, San Francisco, San José, et Seattle.Enfin, dans son communiqué, Atari annonce que l'entreprise «». À noter que l'accord stipule également qu'Atari pourra percevoir 5 % du chiffre d'affaires des hôtels, et que le groupe a déjà reçu une avance non remboursable de 0,6 million de dollars à la signature.Par ailleurs, notons que l'on attend toujours des nouvelles concernant la disponibilité de la nouvelle console Atari VCS...