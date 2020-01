Sony prévoit de sortir Horizon Zero Dawn sur PC

© Sony Interactive Entertainment

D'autres exclusivités Sony sur PC à l'horizon ?

Source : Kotaku

L'information a été communiquée par le sitequi a eu vent de cette indiscrétion via trois sources proches de Sony.est un open-world avec une pointe de RPG développé par le studio néerlandais Guerrilla Games. À l'heure actuelle, la firme nippone n'a pas voulu répondre à Kotaku mais ce silence devrait rapidement déboucher sur une officialisation.Voilà une annonce qui a de quoi faire frémir les joueurs du monde entier. En effet, Sony n'a jamais sorti ses exclusivités développées par un de ses studios internes en dehors des machines PlayStation. Par exemple, si(qui sortira sur PC en juin) a bien été financé et édité par Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions est une équipe indépendante. C'est également le cas pour les softs de Quantic Dream Enfin, selondevrait arriver simultanément sur Steam et l'Epic Games Store (même si le planning précis n'est pas encore arrêté). Pourrions-nous assister à l'arrivée d'autres jeux de Sony commeou encoresur PC dans un avenir proche ? Affaire à suivre...