Avec Google Stadia, vous pouvez jouer à Destiny 2... sur une liseuse électronique !

Google Stadia en mode e-Reader

Source : 9to5Google

Disponible depuis quelques semaines maintenant, Google Stadia permet à ses utilisateurs de jouer depuis un onglet Google Chrome, mais aussi via une Smart TV ou encore sur un smartphone. Le mot d'ordre de Google Stadia : «».Ainsi, un étudiant danois, Sebastian Ørsted, a souhaité effectuer une expérience avec Google Stadia, afin de savoir si ce dernier était accessible depuis une liseuse électronique.Une expérience concluante, puisque le jeune étudiant est parvenu à faire tourner, via Google Stadia, sur une Onyx Book Max 3.À noter qu' il s'agit ici d'une liseuse assez spécifique, affichée à plus de 850 euros, et qui profite d'un OS basé sous Android 9.