Star Wars : Baby Yoda s'invite dans... Les Sims 4 !

Baby Yoda arrive dans Les Sims 4

Source : Kotaku

Ainsi, en plus d'une figurine Funko Pop au début de l'année 2020 (et de nombreux mugs, peluches, t-shirts...), Baby Yoda (ou) arrive également sur PC, via le jeuEn effet, le petit personnage est désormais intégré au jeu d'Electronic Arts ( qui a notamment lancé récemment Star Wars Jedi: Fallen Order ) sous la forme d'une petite statuette, qui viendra égayer le jardin de votre maison virtuelle.Les intéressés devront débourser la somme de 504 Simflouz (la fameuse monnaie virtuelle des) pour faire l'acquisition de cette petite décoration. Pour rappel, le personnage de Baby Yoda est présent dans, la série Star Wars proposée sur Disney+.