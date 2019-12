Forza Horizon 4 déploie son mode battle royale à 72 joueurs

Il n'en restera qu'un !

Source : Kotaku

C'est à l'occasion d'un live organisé par l'équipe de développement que Forza Horizon 4 a présenté son mode battle royale. Le trailer récemment mis en ligne donne un premier aperçu de ces parties qui rassemblent 72 joueurs sur la carte inspirée de la Grande-Bretagne. Nous n'aurons pas à attendre pour y jouer puisque ce mode est déployé gratuitement via une mise à jour dès ce jeudi 12 décembre.Le battle royale made inporte le doux nom de. Chaque joueur peut y choisir son bolide de départ et son positionnement sur la map. Il faut se rendre au centre de cette grande arène tout en évitant le mur qui rétrécira la zone de jeu au fil des minutes. Le vainqueur peut obtenir des véhicules et autres améliorations parfois très rares.Tous les possesseurs desur Xbox One et PC peuvent jouer àdès aujourd'hui grâce à la mise à jour