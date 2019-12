Quoi de neuf dans l'événement Féerie Hivernale d'Overwatch ?

Une Féérie Hivernale pour Overwatch

Polygon.

A l'approche de l'hiver, Blizzard lance très justement son nouveau mode « Féerie Hivernale 2019 » pour Overwatch. Un mode qui permet notamment d'apporter un nouveau mode de jeu : le Combat à Mort de Boules de Neige. Ce dernier permet à huit joueurs de s'affronter, en combattant avec un lance-boule de neige.Un mode dans lequel on incarne Mei, qui dispose d'une nouvelle capacité : Attraper. On peut ainsi, si on le souhaite, attraper une boule de neige ennemie au vol et l'ajouter à sa propre réserve de munitions.C'est également l'occasion de retrouver les défis hebdomadaires, qui permettent de déverrouiller des récompenses à durée limitée en remportant neuf parties. De nouveaux objets sont également de la partie, ainsi que des icônes de joueurs et des tags.A noter que cette Féerie Hivernale sera disponible jusqu'au 2 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.