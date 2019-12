Resident Evil 3 Remake ne sera pas dévoilé aux Game Awards, affirme l’hôte de la cérémonie

Quel calendrier pour Resident Evil 3 : Remake ?

Geoff Keighley has revealed that Resident Evil 3 won't be at #TheGameAwards2019 pic.twitter.com/meZHJoNSm6 — Nibel (@Nibellion) 5 décembre 2019

Via : GameRant

Néanmoins, Geoff Keighley, l'hôte de la cérémonie, a d'ores et déjà commenté l'affaire en affirmant qu'aucune annonce concernantne sera faite pendant la soirée.Si l'excellent remake de Resident Evil 2 avait été annoncé à l'E3 2018, il se pourrait bien que son successeur suive le même chemin et attende l'été prochain avant d'être officialisé par Capcom.En effet, les Game Awards devraient déjà se faire cette année le relais de pas moins de dix annonces de jeu. Mais à en croire Geoff Keighley,ne fait pas partie de ceux-là.Si, techniquement, rien n'empêche Capcom de communiquer sur ses jeux quand bon lui semble, on se doute que l'éditeur voudra surfer sur la grande popularité d'un événement pour officialiser le remake de. Une méthode qui a déjà fait ses preuves :se serait vendu à plus d'exemplaires que l'opus original avec quelque 5 millions de copies.