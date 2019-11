State of Decay 2 et ses zombies arriveront sur Steam en 2020

© Xbox Game Studios

Le cross-play supporté

Source : Undead Labs

Undead Labs, studio à l'origine de ce jeu de survie zombiesque, vient en effet d'annoncer que son jeu sortira sur Steam au premier trimestre 2020.Bonne nouvelle pour celles et ceux n'ayant pas de Xbox One à disposition, ou ayant simplement en horreur le store Microsoft de Windows 10. D'autant que vous ne serez pas seuls pour affronter les hordes de morts-vivants lorsque le jeu sortira sur Steam.En effet, le développeur confirme par la même que son jeu supportera le cross-play, et permettra donc de s'adonner à des petites sauteries en compagnie de survivants de la version Windows 10 ou Xbox One du jeu.Si la date de sortie se précise, le prix d'achat reste en revanche encore inconnu. Sur le Windows Store, le jeu se négocie actuellement autour de 30 euros. Notez aussi qu'il est inclus dans le Xbox Game Pass (et sa version Ultimate sur PC), et peut donc être jouable sans surcoût aux abonnés.