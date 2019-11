L'équipe derrière Diablo IV dévoile des infos sur les donjons et le système d'expérience

© Blizzard

Un système d'expérience hybride ?

Des clés de donjon comme dans WoW

Source : Engadget

L'éditeur a officiellement dévoilé Diablo IV lors de la dernière Blizzcon . Et si Blizzard a déjà partagé bon nombre d'informations sur le titre, qui était jouable lors de son show annuel , l'équipe de développement continue de nous en dire plus sur ce qu'on peut attendre du prochainDans une note de blog, David Kim, Responsable de la conception système sur le projet, a partagé quelques éléments quant au système de niveau et d'expérience. Il explique que l'équipe n'est pas encore sûre du fonctionnement définitif. Une des possibilités entrevues consisterait à définir une limitation de niveau, ce qui impliquerait sans doute le besoin de faire plus de choix en ce qui concerne les aptitudes et les talents.Les développeurs réfléchiraient aussi à un système infini, où il serait possible de faire progresser son personnage sans limite, au-delà des items et des armes récupérés en récompenses. Les gamers les plus déterminés auront ainsi la possibilité d'aller toujours plus loin dans le jeu.Point intéressant s'il en est, David Kim fait savoir que les deux systèmes pourraient cohabiter. Les joueurs plus tranquilles qui souhaiteraient avoir le sentiment d'avoir fini le jeu seraient ainsi comblés, tout comme ceux cherchant à s'enfoncer toujours plus loin dans les niveaux du titre. Reste à savoir comment ils comptent mettre cela en place sans séparer la communauté en deux.On apprend aussi que l'un des principaux enjeux est de trouver un «» entre les objets lootés, le niveau du personnage, les capacités et talents choisis ainsi que le skill pur du joueur. Il ne faut pas qu'il s'agisse que d'une course aux loots lors de laquelle les plus chanceux sont bien plus récompensés que les autres, même si cette dimension, propre àdepuis ses débuts, sera bien entendu conservée dans une certaine mesure.Enfin, les donjons : on va retrouver un système qui existe dansdepuis l'extension « Legion ». Il va exister des clés, et plus le niveau de ces clés est élevé, plus les affixes des monstres (capacités passives ou actives) seront nombreux et puissants. La différence avec le système de failles deest que le joueur aura des informations sur ce qui l'attend au préalable. Il y aura donc une dimension stratégique importante (choix de l'équipement, des talents) avant de passer à l'action.n'a pas de date de sortie pour l'instant. Les développeurs ont indiqué qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, il se peut qu'il ne soit pas disponible pour 2020. Le titre a été annoncé sur PC et la génération actuelle de consoles : PS4 et Xbox One.