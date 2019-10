L'éditeur français Focus Home Interactive en pleine croissance avec un chiffre d'affaires record

Une croissance record

Avec Ubisoft, Focus Home Interactive est l'un des acteurs majeurs du jeu vidéo en France. L'éditeur hexagonal a publié, le 24 octobre 2019, son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2019/2020, allant du 1er avril au 30 septembre. Et les résultats sont excellents pour l'éditeur, qui a généré un chiffre d'affaires de 79,8 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice fiscal, soit une progression de 80 % sur un an., note le président du directeur de la firme, Jurgen Goeldner.Au deuxième trimestre (de juillet à septembre 2019), Focus Home Interactive a réalisé 37,2 millions d'euros de ventes (avec une grande majorité de revenus numériques), marquant ainsi une croissance de 135 % par rapport à l'année précédente.Au-delà de ces chiffres records, l'éditeur français souligne l'excellente performance de son back-catalogue, porté par des jeux sortis mois récemment comme Farming Simulator, MudRunner, Vampyr, The Surge ou Insurgenc : Sandstorm.Focus Home Interactive a bon espoir de réaliser une deuxième partie d'année à la hauteur de la première, avec la montée en puissance de son, pour Enhance, Evolve, Explore. La firme va en effet assister aux lancements de Farming Simulator, Vampyr et Call of Cthulhu sur Nintendo Switch, et à celui de MudRunner sur mobile. L'idée du plan est de développer les activités du groupe sur d'autres plateformes.Comme cet été, la firme française reste positive et pleinement concentrée sur son objectif : atteindre les 150 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/2022.