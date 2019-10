Gratuits cette semaine sur l'Epic Store : Observer et Alan Wake American Nightmare

Observer et Alan Wake gratuits sur l'Epic Games Store

Source : NeoWin

Après l'excellenten août dernier, l'Epic Games Store a décidé de proposer gratuitement le spin-off tiré des aventures du célèbre écrivain de chez Remedy, avec. Un titre qui plonge le joueur au cœur de la série fictive(ou), déjà aperçue sur les écrans de TV dans le premier opus., de son côté, est un survival-horror, en vue FPS, lancé en 2017 sur consoles et PC, et plus récemment sur Nintendo Switch , qui place le joueur dans la peau du détective Dan Lazarski.Les deux jeux sont gratuits jusqu'au 24 octobre.À noter que du 24 au 31 octobre, ce sont les jeuxetqui seront proposés, gratuitement toujours, par l'Epic Games Store.