RedBricks, une nouvelle plateforme de jeu vidéo pour réunir joueurs et développeurs

© OtterWay

Financer sa création et impliquer les joueurs

© OtterWay

Une plateforme « éthique »

© OtterWay

Source : RedBricks

C'est partant de ce constat, et probablement démotivé de la jungle qu'est devenue Steam , que le studio de développement OtterWays lance aujourd'hui RedBricks : une plateforme de financement éthique à destination des développeurs indépendants.L'objectif de RedBricks est double. D'une part, grâce au nombre pour le moment restreint de projets hébergés par la plateforme, les développeurs en herbe bénéficient d'une tribune pour leur création. Tribune qui leur permet, peut-être, d'attirer des soutiens financiers souhaitant apporter leur pierre (ou plutôt leur brique) à l'édifice.Mais au-delà du simple aspect financier, RedBricks ambitionne surtout d'impliquer le joueur dans la conception des jeux qu'il peutGrâce à des outils simples de gestion de la communauté, les développeurs peuvent organiser des débats et favoriser l'échange d'idées avec leurs futurs joueurs. Chaque « brique » du projet représentant une avancée du développement, les donateurs disposent ainsi d'un droit de parole.Dans sa note d'intention, OtterWays affirme son ambition de faire de RedBricks une plateforme de financement éthique.Pour ce faire, RedBricks compte sensibiliser «». L'association Women in Games est notamment citée dans le communiqué de presse.Lancée au terme d'un an de bêta test, RedBricks compte à l'heure actuelle 17 projets qui ont émergé durant cette période. Certains sont encore dans un état embryonnaire, quand d'autres ont d'ores et déjà vu le jour comme le jeu de gestion