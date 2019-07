Le studio Paradox Interactive s'insurge contre les 30% prélevés par Steam

© Casimiro PT / Shutterstock.com

Steam vs Epic Game Store : le match continue !

Epic en véritable sauveur ?

Ainsi, le patron den'a pas mâché ses mots au sujet du service de Valve.Il faut bien le reconnaître, l'offre plusieurs avantages pour les studios de développement. Le principal vient du fait que. Ce net avantage a poussé des jeux d'envergure à s'exiler (...) et les joueurs n'ont pas dissimulé leur mécontentement par rapport à cette tendance qui n'est pas prête de s'inverser.En effet, lors d'un entretien retranscrit par, le PDG de...),, s'est lâché à l'encontre de. Wester juge que la plateforme de Valveen qualifiant cela de «».Voici une partie de sa déclaration : «». Pour lui, cette politique initiée par Warner Bros dans les années 1970 avec les VHS, n'a plus lieu d'être : «Bien entendu, Frederik Wester exagère un peu. En effet,proposeavec une bande passante qui doit supporter le passage de millions de joueurs ainsi que des éléments pour le multijoueurs, les succès ou encore des systèmes anti-triche. Mais cela ne veut pas dire pour autant que prélever 30% des recettes n'est pas excessif...La semaine dernière via Twitter, le PDG et cofondateur d', a précisé que. La firme espère que les recettes supplémentaires versées aux développeurs pousseront ces derniers à réinvestir et à entraîner des baisses de prix qui seront bénéfiques pour tout le marché. Pour le moment,ne semble pas décidé à s'aligner sur cette stratégie.