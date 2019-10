Sur son Store, Apple vend désormais... des manettes Xbox One !

Des manettes Xbox sur l'Apple Store

Un seul coloris (et un prix trop élevé ?)

Source : The Verge

Une manette qui permet évidemment de s'adonner aux joies d' Apple Arcade dans les meilleures conditions.En effet, depuis quelques jours maintenant, Apple propose son tout nouvel iOS 13 , lequel est pleinement compatible avec les manettes de jeu PS4 et Xbox One. C'est pourquoi Apple a décidé de vendre directement des manettes Xbox One, au tarif unitaire de 59,95 euros.Evidemment, le fait de découvrir une manette Microsoft au sein de l'Apple Store a de quoi choquer certains puristes, mais après tout, ces dernières années, on a bien vu Sonic débouler dans l'univers de Mario, et Nintendo proposer un Mario Kart sur iOS et Android , alors pourquoi pas une manette Xbox chez Apple ?La manette Xbox One de Microsoft est ainsi compatible avec les iPhone sous iOS 13, mais fonctionne aussi sur iPadOS, sans oublier bien sûr la dernière version de tvOS.Sur sa boutique, Apple met évidemment en avant le confort et la précision de cette manette sans fil signée Microsoft, parfaite pour profiter pleinement d'Apple Arcade. À voir maintenant si Apple proposera également à la vente la DualShock 4 de Sony.À l'heure actuelle, la manette Xbox One est proposée uniquement en noir au sein de l'Apple Store.L'initiative est louable, mais l'offre est moyennement intéressante finalement, puisque le Microsoft Store propose de son côté davantage de coloris mais surtout des prix démarrant à 55 euros.Cela sans compter bien sûr les différents revendeurs, chez lesquels il est possible de retrouver la manette à un tarif encore plus accessible.