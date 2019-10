La PS4 tire un trait (temporairement ?) sur Facebook

Facebook retiré de la PS4

Un retrait temporaire ?

Source : Support Playstation

Il n'est donc plus possible de partager ses activités PS4 depuis la console directement sur le célèbre réseau social américain.À la surprise générale, Sony a décidé de supprimer le support de Facebook au sein de sa PS4. Celui-ci permettait notamment aux joueurs de partager différentes informations liées à leur activité PS4 (trophée, gameplay...) sur le réseau social, depuis la console.Suite à la dernière mise à jour, il n'est donc plus possible de relier son compte Facebook à son compte PlayStation Network, modification impactant également les fonctions de « Listes d'Amis ». Idem en ce qui concerne les images de profil importées depuis Facebook, qui ne seront plus prises en compte.Toutefois, selon un parte-parole de Facebook, ce retrait ne serait que temporaire. «».Selon toute vraisemblance, ce bon vieux Facebook devrait alors très prochainement effectuer son retour sur la console de Sony. Reste à savoir quand.Rappelons que la mise à jour 7.00 de la PS4 est disponible dès à présent. Cette dernière offre de nouvelles possibilités en ce qui concerne le mode, et optimise également le, en le rendant accessible à tous les smartphones Android.