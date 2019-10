Bientôt un tapis Microsoft pour améliorer les sessions de réalité virtuelle

Un tapis pour la VR chez Microsoft ?

Source : TechRadar

Le brevet décrit notamment un tapis vibrant, doté de différents capteurs pour une meilleure immersion et une sécurité accrue.Ainsi, le brevet déposé par Microsoft présente un joueur, casque VR sur la tête, dont les pieds sont posés sur un tapis truffé de capteurs.Cet accessoire viserait à améliorer l'immersion via un retour haptique, mais aussi à renforcer la sécurité, en aidant le joueur à rester dans la zone de jeu, évitant par la même occasion quelques accidents domestiquesLes vibrations pourraient notamment être programmées directement par les jeux pour simuler divers effets, comme le font les vibrations présentes dans nos manettes depuis une bonne vingtaine d'année maintenant.Mais si le système imaginé par Microsoft est plutôt innovant, tous les joueurs n'auront sûrement pas la possibilité (ou même l'envie) de poser un gigantesque tapis au sol avant chaque session de jeu.Comme toujours, le dépôt d'un brevet n'indique pas forcément une quelconque commercialisation du produit.Toutefois, avec une certaine Xbox Scarlett en préparation chez Microsoft , on peut imaginer que le géant américain souhaite développer une VR digne de ce nom pour la proposer le plus rapidement possible sur sa future machine, dont on devrait découvrir davantage de détails dans les mois à venir.