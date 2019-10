The Walking Dead : un nouveau jeu en VR bientôt sur Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index

Lire aussi :

Alors que la diffusion du premier épisode de la saison 10 approche à grands pas, Skydance Interactive annonce, un nouveau jeu tiré de la licence, prévu pour le 23 janvier 2020, sur PC.À noter que ceest un jeu en réalité virtuelle, destiné aux HTC Vive, Oculus Rift et autres Valve Index. Il s'agit ici d'un nouveau jeu d'action et de survie en vue subjective, dans le célèbre univers horrifique.Ce nouveau titre demandera évidemment au joueur de survivre face aux hordes de zombies, mais aussi de faire des choix qui influenceront directement la narration. Au joueur donc de faire le bien autour de lui, ou au contraire, de semer la terreur parmi les survivants.Les intéressés peuvent d'ores et déjà jeter un œil à la page officielle du jeu, sur Steam