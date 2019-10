PUBG Mobile x The Walking Dead : un crossover à durée limitée

Du Walking Dead dans mon PUBG Mobile !

Source : RepublicWorld

Après un partenariat avec Resident Evil 2 en tout début d'année,confirme son affection pour les zombies en signant, cette fois, un nouveau partenariat avec la série signée AMC :Dès aujourd'hui, et jusqu'au début de l'année 2020, les joueurs vont pouvoir arpenter le champ de bataille en incarnant des héros aux visages familiers, comme Rick, Daryl ou encore Michonne, ainsi que des antagonistes cultes de la série, à l'image de Negan.En plus des personnages, ce partenariat va permettre aux joueurs de retrouver des items spécifiques, des armes et un véhicule. Parmi ces nouveautés on retrouvera notamment la moto de Daryl, le katana de Michonne et bien sûr Lucille, la batte de Negan.Rappelons pour conclure que la diffusion du premier épisode de la saison 10 deaura lieu le 6 octobre 2019, soit dans quelques jours à peine.