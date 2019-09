Civilization VI arrive en novembre sur Xbox One et Playstation 4

L'édition Standard à 49,99 euros, le pack d'extensions à 39,99 euros

Des extensions sur Switch et des DLC offertes

Le jeu de stratégie 4X, d'abord sorti sur PC, continue de s'étendre après un lancement sur Nintendo Switch en 2018.2K Games a annoncé le lancement desur la Xbox One et la PS4 le 22 novembre prochain. Sony a confirmé l'information dans son State of Play de la nuit dernière (voir vidéo ci-dessus).L'édition « Standard » du jeu est commercialisée au prix de 49,99 euros et déjà disponible en précommande sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. On y retrouve les civilisations de Pologne, d'Australie, de Perse et de Macédoine ainsi que le scénario Viking. Les extensionsetdoivent être achetées à part au tarif de 39,99 euros les deux. Il n'est a priori pas possible d'acquérir une seule extension sur ces plateformes.Sorti en 2016 sur PC,avait déjà réalisé une percée sur le marché des consoles avec un lancement sur Nintendo Switch en novembre 2018 . D'ailleurs, les joueurs de la console hybride vont avoir la possibilité d'acheter le bundle contenant les deux extensions, le 22 novembre également.Enfin, une bonne nouvelles pour les possesseurs de la PS4 : ils ont droit à des bonus supplémentaires à l'achat du jeu avec les civilisations et scénarios d'Indonésie, de Nubie et des Khmers, offerts avec l'édition de base. Des DLC qui sont payants et achetables séparément pour les utilisateurs Xbox One.