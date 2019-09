Control : Epic aurait payé 10,5 millions de dollars pour l'exclusivité

© Remedy Entertainment

Presque 10 millions d'euros pour 12 mois d'exclusivité

Si Epic Games sait se montrer généreux en offrant des jeux chaque semaine sur sa boutique en ligne, la firme américaine est toujours extrêmement critiquée par rapport à sa politique en termes d'exclusivités PC. En effet, la firme à l'origine dea dépensé des millions de dollars pour attirer les sorties majeures de ces derniers mois comme Borderlands 3 Metro Exodus ou encore Control figure également sur cette liste et Digital Bros, la société qui possède l'éditeur 505 Games, a dévoilé la somme dépensée par Epic Games pour s'offrir cette exclusivité temporaire. Ainsi, durant son bilan financier en Italie, l'entreprise a révélé que le contrat avec Epic concernant le jeu de Remedy s'élèvait à 10,5 millions de dollars, soit environ 9,5 millions d'euros.Avec un budget de développement compris entre 22 et 30 millions de dollars,a ainsi amorti plus d'un tiers du montant dépensé durant sa production. Rappelons, au passage, que cette exclusivité n'est valable qu'un an. Voilà qui nous donne une petite idée du prix qu'Epic est prêt à investir pour s'offrir des jeux sur sa boutique en ligne.