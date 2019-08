DiRT Rally est gratuit sur le Humble Bundle Store

© Codemasters

Des promos sont également de la partie !

Source : Neowin

Il est donc possible d'obtenir une copie de DiRT Rally dès maintenant et(ou dans la limite des stocks disponibles). Pour en profiter, l'utilisateur doit seulement s'inscrire gratuitement à la newsletter d'. Un code Steam est ensuite envoyé et le titre sera jouable sur Windows, Mac OS et Linux.Ce jeu est initialement sorti en décembre 2015 sur PC et l'année suivante sur les consoles de salon. Développée parest une simulation de course de rallye bien connue pourmême si le jeu reste ouvert aux nouveaux venus. Malgré le manque de moyens des développeurs à l'époque,est devenu uneNotons également que l'a déployé ses soldes de fin d'été qui sont valables jusqu'au 12 septembre prochain. De nombreux jeux sont en promotion dontou encore