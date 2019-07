Pour Ubisoft, Uplay+ est une nouvelle façon pour les joueurs d'interagir avec les développeurs

© Ubisoft

Uplay+ : un nouveau moyen de rapprocher les joueurs des développeurs

Une montagne de données pour Ubisoft

Source : GamesIndustry

À l'instar duou de l'est un service par abonnement qui, contre 15 euros mensuels, offre l'accès à une centaine de jeux issus du catalogue Ubisoft. Mais selon l'éditeur français, le cœur de son projet est ailleurs : dans le rapprochement des joueurs avec les développeurs.Si cette carte a déjà été jouée par Google lors de la présentation de Stadia, on est plus surpris de la voir réutilisée par Ubisoft pour son service de jeu par abonnement.Dans un entretien accordé à GamesIndustry, le directeur exécutif d'Ubisoft pour les régions Europe, Moyen-Orient et Asie, Alain Corre, a déclaré que Uplay+ était une formidable opportunité pour l'entreprise d'opérer un rapprochement entre leur communauté de joueurs et celles et ceux qui créent les jeux.», explique Alain Corre. «».Un discours un brin énigmatique, dans le sens où les «» poussées par Uplay+ n'apparaissent pas comme flagrantes. Plus apparentes en revanche sont les velléités d'Ubisoft à récupérer un maximum de données auprès des utilisateurs de Uplay+ pour façonner ses prochains jeux selon les desiderata des joueurs.On se doit aussi de saluer la transparence dont fait preuve Alain Corre. En effet rares sont les entreprises à admettre développer un service dans l'objectif de conserver les joueurs dans leur écosystème le plus longtemps possible. Au final, la rétention des joueurs et la façon qu'ils auront d'interagir avec les jeux Ubisoft sera probablement riche d'enseignement pour l'éditeur.