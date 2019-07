Call of Duty : Modern Warfare livre enfin du gameplay en vidéo

Un épisode plus terre à terre

Capturée en 4K sur PlayStation 4 Pro, ces cinq minutes et quelques dene donnent pas à voir de grands changements dans la formule.Après des épisodes futuristes et un retour aux sources de la Seconde Guerre mondiale plus ou moins heureux, la sagacontinue de se chercher une identité.Souhaitant retrouver le succès d'antan avec un épisode baptisé sobrement, Activision ne semble pas mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Les affrontements donnés à voir ici ne nous paraissent pas foncièrement différents de ce que la série propose désormais depuis 2003 ; à savoir de l'action très nerveuse et un TTK () extrêmement faible.