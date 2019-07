Watch Dogs Legion et HitRecord s'associent pour faire une B.O. de jeu participative

Une opportunité pour la communauté des fans du jeu



Une collaboration controversée



On our partnership with HITRECORD. You can find more info here: https://t.co/QNQv5sjm1R. pic.twitter.com/1k5ugm2gvq — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) 15 juillet 2019

Source : Gamekult

Joseph Gordon-Levitt etl'ont donc annoncé, la bande originale du jeusera créée par la communauté. Ubisoft espère avoir à l'issue de ce partenariat une dizaine de chansons qui seront jouées dans le jeu, que ce soit en fond sonore ou dans les stations radio du jeu.Le but est simple. Chacun peut, via le site HitRecord , envoyer une proposition de chanson ou simplement d'instruments (ligne de basse, batterie, chant, ou juste des paroles), et les mélodies seront ainsi assemblées.HitRecord s'engage à payer, qui seront répartis parmi les contributeurs du jeu et payés en janvier 2020 à l'issue de 15 jours durant lesquels il sera possible, sur le site, de dire si la répartition monétaire est juste ou non. Les chansons choisies seront créditées dans le jeu et celles non sélectionnées ne seront pas payées.Dans, il n'y aura pas un joueur, mais des dizaines , puisqu'il s'agit de recruter des personnes pouvant intégrer Dedsec (le célèbre groupe de hackers du jeu). La collaboration entreet HitRecord semble ainsi avoir du sens étant donné leur fonctionnement respectif, le jeu est à l'image du concept de HitRecord et tout le monde peut participer.Cependant, le designer du jeua expliqué qu'il n'aimait pas ce principe puisqu'il s'agit de faire travailler des centaines de personnes sur un projet, et que toutes ne seront pas payées.Ce n'est pas la première fois que Joseph Gordon-Levitt reçoit ce type de critique, car il participait déjà avec son label à la création de(dont la date de sortie est toujours inconnue). Il avait ainsi expliqué dans un post sur Medium : «». En effet, le label ne fonctionne que via ce principe de collaboration et a déjà sorti plusieurs livres, court-métrages, clips vidéo, etc.Ubisoft à également réagi à cette inquiétude via un tweet :».Il ne reste maintenant plus qu'à voir le résultat, disponible dès mars 2020 , sur Xbox, PS4 et PC. Si vous souhaitez participer, il suffit simplement de se rendre sur le site HitRecord, les envois se feront courant juillet, août et septembre avec une finalisation durant l'automne.