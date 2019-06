Watch Dogs Legion fuite et permettra au joueur d'incarner n'importe quel PNJ

Le milieu de gamme est désormais inondé de références, et s’y retrouver constitue un sacré défi pour qui n’est pas familier des termes techniques. Désormais, trouver un excellent smartphone à moins de 500€ n’est plus une gageure, et plusieurs constructeurs se partagent d’ailleurs la couronne de ce segment de marché. Alors pour y voir plus clair, nous vous proposons aujourd’hui un comparatif complet des récents OnePlus 7, Asus ZenFone 6 et Xiaomi Mi 9.