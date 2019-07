Gears 5 : toute référence au tabac retirée du jeu

Les personnages de Gears 5 ne zigouilleront plus du Locuste la clope au bec

Source : Neowin

L'homme a été approché par The Truth Initiative, le poussant à supprimer les cigarettes dans. Pour rappel, l'association avait déjà contacté Netflix pour lui demander de réduire l'apparition du tabac dans certaines de ses productions, notammentC'est en tout cas ce qu'explique Rod Fergusson, approché par The Truth Initiative. Il explique avoir lui-même vécu l'expérience « dévastatrice » du tabac et avoir pris la décision de le supprimer dans. Rod Fergusson précise ne pas voir dans la cigarette une importance narrative et souhaitecette dernière aussi bien dans le prochain opus que les épisodes à venir de la franchise Gears of War.À noter que The Truth Initiative s'est tourné vers Turner, qui diffuse l'e-sport de Gears, pour contacter Rod Fergusson. La société explique que des études ont montréde la représentation des cigarettes dans les médias, tandis que celle de la violence n'a jamais été démontrée. Un moyen d'éviter toute polémique sur sa grande présence dans la franchise Gears of War.