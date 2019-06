Gears 5 : Microsoft fait la démo du mode construction et confirme l’absence de season pass

Crédits : Microsoft

Microsoft confirme l'absence de season pass et de loot boxes

Source : Gaming Bolt

Très complet, cet outil vous laisse le choix de la conception du niveau, mais aussi du placement des ennemis, des caisses de munition et même de la vitesse de propagation du Venom - un terrible poison duquel vous devez échapper dans ce mode de jeu voulu comme« l'anti mode Horde ».En fin de semaine dernière,a aussi craché le morceau concernant le modèle économique de son exclusivité. C'est officiel :Aucun achatn'est donc au programme dans le TPS de The Coalition. Mais le studio prévoit néanmoins d'offrir aux joueurssuite à la sortie du titre.sortira le 10 septembre prochain sur PC et Xbox One. Il sera accessible sans surcoût aux possesseurs du Game Pass. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront quant à eux commencer à jouer dès le 6 septembre.