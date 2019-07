Shenmue 3 : les backers mécontents seront remboursés par Epic

© YS Net

Epic continue de se mettre des joueurs à dos

Plusieurs solutions pour calmer le jeu

Source : Engadget

La boutique en ligne des créateurs dea attiré de nombreuses exclusivités (souvent temporaires) dans ses rayons au détriment d'un certain. Le service de Valve semble perdre peu à peu de son influence et les joueurs sont les premiers impactés par cette mutation brutale. Récemment, nous avons appris quen'arriverait finalement pas sur Steam, mais bien sur l'. Beaucoup de participants au Kickstarter de 2015 n'ont pas été ravis de cette annonce...Dans un mail envoyé à ses backers, YS Net explique que cette décision a été priseau cours du développement de ce troisième épisode. La firme a été présente tout au long du projet, et ce, depuis le départ puisque Shenmue 3 utilise l'Unreal Engine 4. Ainsi, aucun retour en arrière n'est possible et le titre sortira bien. Pour celles et ceux qui ne décolèrent pas, des mesures ont été mises en place.En effet,. Ainsi, le budget du développement obtenu par le jeu ne sera pas impacté. Ces personnes peuvent aussi décider de choisir une autre version sans frais additionnels. Quatre options sont à leur disposition : un code de téléchargement PS4, une copie physique PS4, un code Epic Game Store ou bien une version physique Epic Game Store (sous la forme d'une boite avec un code de téléchargement à l'intérieur).Les utilisateurs qui veulent impérativement jouer sur Steam devront se montrer patients puisque l'exclusivité temporaire durera un an . Un formulaire sera bientôt envoyé aux backers avec la possibilité pour celles et ceux qui ont demandé une version PC de cocher une case afin de recevoir une clé Steam dès. Au moins, il faut tout de même reconnaître que le studio YS Net cherche des solutions pour contenter tout le monde.La sortie de Shenmue 3 aura lieu le 19 novembre 2019 sur PS4 et sur l'Epic Game Store.