Red Dead Online : vous pourrez bientôt changer l'apparence de votre personnage

Les joueurs de Red Dead Online pourront bientôt modifier leur apparence

Source : Windows Central

Maisa également eu droit à sa version en ligne, comme, très populaire auprès de la communauté. Un Red Dead Online qui permettra bientôt aux joueurs de changer leur apparence !Dans, il est possible de choisir l'apparence de son personnage à la création. Malheureusement, il n'est pas possible de la modifier après coup. Un problème de taille lorsque l'apparence n'intéresse plus le joueur qui a déjà bien monté le niveau de son personnage.Fort heureusement, Rockstar va bientôt offrir la possibilité dedéjà créé, toujours dans l'optique d'améliorerau fil des mises à jour.Les équipes de Rockstar s'expliquent dans un communiqué : «».Le communiqué ne précise pas en revanche la date de déploiement de cette mise à jour.