Star Wars : de nouveaux jeux disponibles vendredi... sur GameBoy et Nintendo NES !

La folie Star Wars chez Limited Run Games

Rendez-vous vendredi à 16 heures

C'est Limited Run Games qui va se charger de proposer les jeuxsuret, au format d'origine, mais dans un tout nouveau packaging collector.Les fans de Star Wars et de jeux vidéo vont être aux anges ce vendredi, puisqu'il sera possible de précommander, à savoir les opus parus sur Nintendo NES et GameBoy en 1991.Il s'agira de retrouver le jeu Star Wars, sur cartouche donc, proposé dans, s'inspirant allègrement des boites de figurines Star Wars de l'époque. Selon toute vraisemblance, il faudra donc accepter de déchirer (ou d'ouvrir délicatement) la boîte pour accéder à la cartouche...À noter que Limited Run Games va proposer d'autres projets Star Wars, le groupe ayant officialisé récemment un partenariat avec LucasFilm. On devrait bientôt profiter de rééditions deou encoreDes éditions proposées par Limited Run Games, qui présente régulièrement(ou simplement physiques) de certains titres, sur PS4, PS Vita, mais aussi sur Nintendo Switch. Des versions physiques très prisées des joueurs, qui affichent en général assez rapidement la mention « sold out ».À l'heure actuelle, Limited Run Games n'a pas précisé. À noter que le groupe proposera également, paru initialement en 2002 sur PS2, Xbox et GameCube, au prix deBref, les fans de Star Wars ont rendez-vous ce vendredi à partir de 16 heures, à cette adresse