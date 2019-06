Téléchargé 400 000 fois, Harry Potter : Wizards Unite a déjà rapporté plus de 300 000$

Crédits : Niantic

Démarrage timide pour Harry Potter : Wizards Unite

Source : Sensor Tower

Pourtant,n'a pas matière à se réjouir : ce chiffre de 300 000 $, aussi énorme puisse-t-il paraître,, le précédent titre de l'éditeur.Selon les données de Sensor Tower, le nouveau jeu de réalité augmentée de Niantic a été téléchargé. Mais en 2016, et sur la même durée, Pokémon Go enregistrait déjàet presque 2 millions de dollars de recettes.S'il s'est rapidement hissé en tête du classement des jeux gratuits sur l'App Store US,. Pokémon Go, pour reprendre la comparaison, était déjà en tête des ventes de microtransactions dans ses premières 24 heures.Des chiffres décevants pour Niantic, qui sont néanmoins à relativiser. Sans le concours de Nintendo, la machine communicationnelle a eu plus de mal à se mettre en marche cette fois.. Mais au vu des températures annoncées cette semaine, pas sûr qu'aller lancer des sorts en plein cagnard soit en tête de vos priorités.