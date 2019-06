Game Builder : l'outil de Google qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres jeux

© Game Builder - Steam

De fortes ressemblances avec Minecraft

Chaque élément peut être édité à souhait

Qui n'a pas déjà rêvé un jour de pouvoir? Si des idées émergent de votre esprit, il est souvent bien difficile de les mettre en place, la faute à un défaut de compétences légitime. À chacun son métier après tout. Mais le temps où manier le code était indispensable semble révolu. C'est en tout cas le pari que relève, un outil mis en place parpourDans l'optique de donner sa chance à tout le monde,se présente sous l'aspect d'un bac à sable empruntant beaucoup aux, qui séduisent petits et grands.sur Steam et, le logiciel offre la possibilité de créer deset de les partager ensuite avec son entourage, la création pouvant se faire à plusieurs.Former des montagnes, creuser le sol, concevoir des mondes entiers...permet de partir d'une feuille blanche, d'un univers totalement vierge, ou bien de(un jeu de tir, un jeu de plateforme ou bien un jeu de cartes). Avec des outils de construction faciles à disposition, et aucun code à utiliser,. La bibliothèque du jeu permet aussi de créer des effets de lumière, de sons et même des particules visibles en mode nuit.Concrètement, chaque élément des démos proposées peut être édité et son comportement modifié,, même si les utilisateurs à l'âme de développeur auront, s'ils veulent aller plus loin. Mais là n'est pas le but premier. Comme dans Minecraft,, le programme expérimental de Google, incubateur de nombreux projets, a tenu à être fidèle à ses principes :. Pour le plaisir du plus grand nombre.