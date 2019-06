Le Xbox Game Pass révèle son prix sur PC et une vingtaine de jeux rejoignent le catalogue

Un tarif abordable sur PC et un catalogue toujours plus complet

Source : True Achievements

C'est sur son site officiel quea annoncé quecontre 9,99€ sur Xbox One. Comme sur console, le premier mois est à 1€ pour les nouveaux abonnés. Le service donne accès à plus de 100 jeux téléchargeables en illimité pour toute la durée de l'abonnement. La liste des titres est mise à jour chaque mois afin d'y inclure de nombreuses nouveautés.Évoquons maintenant lesur Xbox One. En effet,dont des licences bien connues mais aussi des softs indépendants. Ainsi, tous les abonnés peuvent désormais s'essayer à, SetPlus de jeux pour ledevraient être annoncés durant la conférenceà l'E3 2019 qui débutera ce dimanche 9 juin à partir de 22h00.