Les jeux vidéo auront droit à leur cérémonie des Césars en France avec les Pégases

Un média qui monte en gamme

Oui, le jeu vidéo peut aussi se prendre au sérieux

Source : Académie du Jeu Vidéo

Lesn'ont vraiment plus rien à envier au cinéma ! La France vient de franchir une nouvelle étape danstrès lucratif, avec la mise en place des «». Derrière ce nom se cache un magnifiqueà l'effigie du légendaire cheval ailé de la mythologie grecque. C'est cette statuette en bronze avec une finition plaquée or qui sera remise aux gagnants de chaque éditionAu total, pas moins de. Si les jeux vidéo français seront au centre de ce programme, les titres internationaux auront aussi droit à trois catégories distinctes. Les influenceurs du web, ainsi que lesfigurent aussi au palmarès. C'est ainsi l'industrie dans son ensemble qui sera mise en avant à la télévision à partir de l'année prochaine.Un collège chargé des votes a été mis en place sous le nom de l'. Celle-ci rassemble des professionnels du milieu issus de différentes familles de métier comme le management, le design, la technologie, l'image et le son ou encore l'édition. Actuellement,et se sont donc vus attribuer la lourde tâche d'élire leslors de la cérémonie des «». Tout le monde peut devenir académicien (à condition de travailler dans le milieu du jeu vidéo) en remplissant un formulaire à cette adresse Grâce à ce partenariat entre leet le(Centre National du Cinéma et de l'image animée), lesà la fois sur internet, via YouTube et Twitch, et en direct à la télévision. Avec cette cérémonie et cette nouvelle académie, le jeu vidéo espère encore gagner en visibilité auprès du grand public, sur le territoire français et s'inscrire durablement dansdu pays.