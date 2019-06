Jeux vidéo : le CNC lance une aide financière destinée aux auteurs

10 000 euros et une année pour réaliser son projet d'écriture

Lea annoncé avoir lancé, ce lundi 3 juin 2019, une nouvelle aide à l'écriture à destination des. Celle-ci doit accompagner la naissance d'un projet fourni et accompli de jeu vidéo, qui doit prendre la forme d'une «» dans laquelle seront contenues toutes les caractéristiques du jeu, comme les éléments scénaristiques, les mécaniques de jeux ou les principes de programmation.L'aide a été fixée par défaut àpar le CNC. Le montant est toutefois prévu pour varier «», précise le communiqué.L'accompagnement financier est accessible à toute équipe pluridisciplinaire dont au moins l'un des membres justifie d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le jeu vidéo. «», indique Frédérique Bredin, Présidente du CNC.Au moment de l'attribution, une convention est signée entre le Centre nationale et les bénéficiaires. Celle-ci impose. D'autres aides existent déjà depuis plusieurs années. Elles visent à épauler les studios en préproduction et en production.