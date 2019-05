L'industrie du jeu vidéo s'oppose à la classification de l'addiction aux jeux vidéo comme maladie

Une maladie comme les autres ?

Plusieurs pays protestent

Source : ESA

En 2014, l's'était déjà penchée sur le cas duen classifiant lecomme unayant des répercutions sur la vie quotidienne, aussi bien dans le cadre privé que professionnel. Le 27 mai dernier , l'OMS a franchi une nouvelle étape en reconnaissantou plus précisément comme unAinsi, celles et ceux qui seront diagnostiqués pourront recevoir des traitements médicaux. Cette annonce n'a pas été du goût de tout le monde et l'industrie de ce média a réagi rapidement en. Même si les prérogatives pour être reconnu « malade » sont nombreuses (altération significative du comportement pendant au moins 12 mois par exemple), l'image du jeu vidéo se retrouve encore une fois traînée dans la boue, aux yeux de certains.L'(ou ESA) a ainsi publié un communiqué pour demander à l'OMS revoir son jugement :».Pour le moment,. Ce feuilleton risque donc de se poursuivre pendant plusieurs jours, le temps que la question soit définitivement tranchée.