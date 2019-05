L'éditeur de Firewatch lance Playdate, sa console de jeux indé de poche

© Panic

Retour vers le passé

Une douzaine de titres et un prix en dessous de 150 $

Lane boxe bien évidemment pas dans la même catégorie que les deux futurs mastodontes mentionnés précédemment, mais elle a le mérite de proposer une approche plus... rétro du jeu vidéo.Nous devons cette machine à l'éditeur, qui a notamment travaillé suravec le studio Campo Santo (depuis racheté par Valve). Cette console portable toute jaune est équipée d'un. Avec de telles spécificités techniques, les joueurs se retrouveront propulsés à l'époque du Game Boy, surtout que le rétroéclairage ne sera pas de la partie.Les traditionnels boutons A, B ainsi que la croix directionnelle seront les seules touches présentes sur la Playdate. La plus grosse curiosité vient desur le côté de la console portable. Rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire de la tourner pour faire fonctionner la machine (un port USB-C est là pour ça). En réalité, les joueurs pourront s'en servir pour interagir directement dans certains titres. Elle permettra par exemple de remonter le temps dans, par le créateur deÉvoquons maintenantpour la « première saison ». Un jeu sera vendu avec laet les suivants seront lancés chaque semaine. Pour le moment, Panic n'a pas voulu dévoiler les jeux en question. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agira deet tous seront offerts pour les possesseurs de la console (à hauteur d'un par semaine, donc).La Playdate ne sera pas disponible avant début 2020 et son prix est fixé àavec les douze jeux de la « saison 1 ». Panic a tenu à préciser que les stocks seront «». D'autres exemplaires seront fabriqués si le succès commercial est au rendez-vous. De même, selon la réception des joueurs, une nouvelle saison de jeux pourrait voir le jour dans les mois qui suivront le lancement.Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Playdate et vous inscrire à la newsletter à cette adresse