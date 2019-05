Le système de quêtes pour le Xbox Game Pass arrive en France

Le Game Pass continue d'enrichir son offre

Jouer pour gagner des jeux et des cadeaux

Source : Xbox

Microsoft a donc annoncé que les quêtes dusont désormais accessibles dans de nouveaux pays : France, Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour, Allemagne et Mexique. Pour y avoir accès, il est bien évidemment nécessaire de posséder un abonnement actif au service qui coûte 9,99€ par mois et donne accès à de nombreux titres.Ainsi, les quêtes seront régulièrement mises à jour dans une section dédiée. Elles demandent au joueur d'obtenir certains succès dans des jeux disponibles via le. Une fois la quête terminée, elle rapporte des points. Ces derniers peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux, des jeux ou des abonnements via l'applicationLa firme américaine souhaite clairement engager sa communauté via ces quêtes. Pour donner quelques exemples de quêtes, il est par exemple demandé d'obtenir le succès « Tuer la bête » dans la mise à jour « Village & Pillage » de Minecraft . Elle rapporte 100 pointstout comme le fait de débloquer un succès d'un jeu ajouté le mois dernier sur le