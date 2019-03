Sony dépose un brevet pour un PlayStation VR sans fil

Les nombreux fils pourraient disparaître

En deux ans et demi, lea fait ses preuves en devenant un périphérique incontournable de la PS4. D'excellents jeux commeou encoresont venus garnir un catalogue de plus en plus copieux. Même sise préoccupe beaucoup des titres développés pour le PS VR , la marque nippone s'attarde aussi sur la qualité du produit et surtout sur le confort qu'il procure.L'un des points négatifs du PlayStation VR vient de saqu'il faut brancher, puis se trimbaler pour pouvoir jouer. Il est facile de s'emmêler les pinceaux, pour peu qu'un jeu oblige le joueur à bouger fréquemment.Ainsi, le constructeur japonais semble réfléchir à unedu PS VR. Le brevet qui se balade sur la toile présente un modèle sans fil qui communiquerait avec le boîtier branché à la console via le Bluetooth.Bien évidemment, rien ne peut garantir que Sony développera un PlayStation VR sans fil puisqu'il s'agit uniquement d'un brevet. Cependant, cela semble être uneet la firme pourrait même aller plus loin en lançant ce PS VR en même temps que sa future PS5