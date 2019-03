GRID 2 est gratuit sur le Humble Store

Plus que deux jours pour en profiter

Un titre extrêmement complet

C'est donc le jeu développé par Codemasters qui est concerné par cette offre des plus généreuses. Dès maintenant et j, heure française, il est possible de télécharger GRID 2 en se rendant à cette adresse . Le seul prérequis vient du fait qu'il est nécessaire de s'abonner à la newsletter du site. Rien de bien méchant donc...En bonus, les deux DLC Spa-Francorchamps et Bathurst accompagnent le jeu de base.entraîne le joueur dans une multitude de courses rythmées, avec une IA sans pitié à travers des circuits inspirés de la réalité mais aussi des tracés inédits. Avec son gameplay nerveux et sa campagne en ligne de haut vol, cette suite avait été très bien reçue par la critique lors de sa sortie en 2013.Bien évidemment, les exemplaires offerts sont disponibles en quantité limitée, il est donc recommandé de ne pas trop tarder.propose aussi toute une série de réductions sur de nombreux jeux comme Kingdom Come: Deliverance, Ryse: Son of Rome ou encore Hunt: Showdown.