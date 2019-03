Battlefield V Firestorm, le battle royale de la série débarque le 25 mars

Firestorm arrive dans Battlefield V le 25 mars

Comme convenu,. Ce dernier sera intégré dans le jeu via uneRappelons que, et promet de porter la signature de la franchise. L'éditeur annonce ainsi ""., qui comprend des montagnes enneigées, des fronts de mer ouverts, et tout ce que l'on peut trouver entre les deux.EA précise que ce mode inclut aussi la possibilité de se plonger dans le jeu en solo ou en escouade, de déverrouiller des véhicules encore plus puissants avec « Breakouts », et même de conduire un tracteur sur le champ de bataille.